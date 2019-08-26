كلوب يرد على كاراجر بلهجة حادة: ماذا ستقول لو أرحت ماني؟

رد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على انتقادات جيمي كاراجر أسطورة الريدز بعدم إراحة المدرب الألماني للاعبه ساديو ماني.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

ماني عاد إلى صفوف ليفربول قبل أيام قليلة من بداية الموسم الجديد، بعد مشاركته في أمم إفريقيا 2019 حتى المباراة النهائية، لكنه شارك في المباريات بعد فترة راحة قصيرة.

في البداية قال كاراجر في عموده الأسبوعي بجريدة تيليجراف: "في عالم مثالي كان ماني سيحصل على راحة حتى فترة التوقف الدولي بداية سبتمبر".

وأضاف "لقد قال كلوب بعد فوزه على ساوثامبتون الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي لأي لاعب كرة قدم أن يلعب أكثر من 50 مباراة في الموسم".

وواصل كاراجر "استخدام كلوب لماني يشير بالفعل إلى أن تشكيلة ليفربول ليست قوية بما يكفي في المواقف الهجومية. أقلق أن يكون هناك هبوط في المستوى لعدم حصول اللاعبين على راحة كافية".

من جهته، رد كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "أحب أن أسمع ماذا سيقول كاراجر إذا تركت ماني خارج الفريق".

واستمر المدرب الألماني "تحليل المباريات عمل رائع، لأنك تستطيع أن تقول ما تريد في أي وقت".

وعن محاولة إراحة ماني "لقد استبدلته في لقاء أرسنال"، ويتمنى كلوب ألا يلعب ساديو في فترة التوقف الدولي مع منتخب السنغال بعد مباراة بيرنلي، وشدد "هذه الراحة ستساعده كثيرا".

وأتم كلوب "عليك أن تسأل اللاعبين عن فترة الراحة وهذا شيء مهم أيضًا، طالما أراها في عيونهم أنهم يريدون ذلك حقًا".

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، قبل بداية فترة التوقف الدولي.







































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