رسميا – المقاولون يستعير شكري نجيب لمدة موسم

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 17:04

كتب : أحمد شاكر

شكري نجيب‎

نجح مجلس إدارة نادي المقاولون العرب في استعارة شكري نجيب لمدة موسم مع صفوف الإسماعيلي.

شكري نجيب

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وحصل المقاولون على الاستغناء الخاص بشكري نجيب بعد الوصول لاتفاق مع مسؤولي الدراويش.

ولعب شكري نجيب من قبل على سبيل الإعارة بقميص المقاولون العرب لمدة 6 أشهر، والآن يستعد لخوض فترة جديدة لمدة عام مع الذئاب، حسبما أعلن محمد عادل فتحي المشرف عضو مجلس إدارة النادي.

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ويستعد فريق المقاولون العرب للسفر إلى كرواتيا فجر الثلاثاء للدخول في معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وتعاقد المقاولون العرب مع 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما نجح في ضم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين وإبراهيم عادل.

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في الدوري شكري نجيب المقاولون العرب الإسماعيلي

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