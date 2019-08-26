رسميا – المقاولون يستعير شكري نجيب لمدة موسم

نجح مجلس إدارة نادي المقاولون العرب في استعارة شكري نجيب لمدة موسم مع صفوف الإسماعيلي.

شكري نجيب النادي : المقاولون العرب المقاولون العرب

وحصل المقاولون على الاستغناء الخاص بشكري نجيب بعد الوصول لاتفاق مع مسؤولي الدراويش.

ولعب شكري نجيب من قبل على سبيل الإعارة بقميص المقاولون العرب لمدة 6 أشهر، والآن يستعد لخوض فترة جديدة لمدة عام مع الذئاب، حسبما أعلن محمد عادل فتحي المشرف عضو مجلس إدارة النادي.

ويستعد فريق المقاولون العرب للسفر إلى كرواتيا فجر الثلاثاء للدخول في معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وتعاقد المقاولون العرب مع 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما نجح في ضم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين وإبراهيم عادل.

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