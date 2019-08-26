رسميا - باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب كافاني ومبابي
الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 16:11
كتب : FilGoal
تعرض كيليان مبابي وإدينسون كافاني ثنائي باريس سان جيرمان للإصابة خلال مواجهة تولوز في الدوري الفرنسي.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
إدينسون كافاني
النادي : باريس سان جيرمان
وكشف النادي في بيان رسمي عن غياب الثنائي بعد الفحوصات الطبية لمدة تصل غلى 3 أسابيع لكافاني و4 لمبابي.
وفاز باريس سان جيرمان على تولوز بأربعة أهداف دون مقابل في الدوري الفرنسي.
وتعرض مبابي لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر، وكشفت الفحوصات عن غياب اللاعب لمدة 4 أسابيع.
وقد تتقلص مدة غياب مبابي حسب تطور اللاعب مع الإصابة.
أما إدينسون كافاني الذي تعرض للإصابة في الفخذ الأيمن، فكشفت الفحوصات أنه ليس من المتوقع عودته قبل 3 أسابيع.
وبذلك يعاني باريس سان جيرمان بسبب غياب الثنائي الهجومي مع انتظار موقف نيمار من الاستمرار أو الرحيل.
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