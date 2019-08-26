رسميا - باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب كافاني ومبابي

تعرض كيليان مبابي وإدينسون كافاني ثنائي باريس سان جيرمان للإصابة خلال مواجهة تولوز في الدوري الفرنسي.

وكشف النادي في بيان رسمي عن غياب الثنائي بعد الفحوصات الطبية لمدة تصل غلى 3 أسابيع لكافاني و4 لمبابي.

وفاز باريس سان جيرمان على تولوز بأربعة أهداف دون مقابل في الدوري الفرنسي.

وتعرض مبابي لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر، وكشفت الفحوصات عن غياب اللاعب لمدة 4 أسابيع.

وقد تتقلص مدة غياب مبابي حسب تطور اللاعب مع الإصابة.

أما إدينسون كافاني الذي تعرض للإصابة في الفخذ الأيمن، فكشفت الفحوصات أنه ليس من المتوقع عودته قبل 3 أسابيع.

وبذلك يعاني باريس سان جيرمان بسبب غياب الثنائي الهجومي مع انتظار موقف نيمار من الاستمرار أو الرحيل.

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