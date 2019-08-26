طارق يحيى: الزمالك يحتاج فكر شيكابالا أكثر من مجهوده.. وإمام عاشور سيكون مفاجأة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 15:27

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - ديكاداها

أشاد طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك بأداء والتزام محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وذلك خلال توليه المسؤولية مؤقتا مطلع الموسم الجاري قبل التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو.

وصرح يحيى عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "شيكابالا لاعب مختلف عن الباقيين، فهو مثل حازم إمام ووليد صلاح الدين نجمي الأهلي والزمالك السابقين، ويصنع الفارق بقدراته الفردية".

وأضاف "كنت أريد استغلال مهارات شيكابالا، لأنني أحتاج فكره أكثر من مجهوده، لقد التزم في التدريبات والمباريات الودية، ولم يغب يوما واحدا، مما منحه الأولوية".

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وكشف طارق يحيى "لقد سألت شيكابالا عن حالته قبل مباراة ديكاداها الصومالي، ومنحته وضعه وتعاملت معه نفسيا بشكل جيد، لأنه لاعب ونجم كبير وقائد الفريق".

وأشار "شيكابالا لديه إصرار وحماس أن يتواجد بقوة ويكون مختلفا عن المواسم الماضية، ويجب عليه أن يتدرب بجدية مع عدم إشراكه في كل المباريات بل ضرورة الاعتماد عليه تدريجيا، لأنه إذا شارك في كل المباريات سيواجه صعوبات نسبيا".

واختتم مدرب الزمالك السابق تصريحاته "أعجبني خلال تولي مسؤولية الزمالك لمدة أسبوعين، إمام عاشور فهو لاعب صغير السن، ويتمتع بشخصية وقراراته معظمها صحيحة، ولديه روح قتالية عالية وسيكون مفاجأة إذا حصل على فرصة للمشاركة في المباريات".

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