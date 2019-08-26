كلوب: حينما أرحل عن ليفربول سأبتعد عن التدريب لمدة عام

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه حينما يتخذ قراره بالرحيل عن الفريق الإنجليزي سيأخذ عاما للراحة والابتعاد عن عالم التدريب قبل اتخاذ قرارا بشأن خطوته التالية.

وصرح كلوب لمجلة "كيكر" الألمانية قائلا: "لدي طاقة لا تنضب، لكن هناك مشكلة وحيدة، لا أقبل بالقليل لكنني أبحث عن الفوز بكل شيء أو لا شيء".

وأضاف "حينما أقرر أنه لا يمكنني أن أستمر مع ليفربول سأبتعد عن التدريب عام للراحة".

وأتم "بعد ذلك العام سأتخذ قرارا بشأن مستقبلي، لكن الفرص كبيرة للغاية لأن مستوى طاقتي سيتجدد وسأقوم بعملي مجددا بالطريقة التي أرغب بها".

كلوب تولى تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 بعد إقالة براندن رودجرز مدرب الفريق السابق.

وقاد الألماني ليفربول خلال فترته لنهائي دوري أبطال أوروبا لعامين على التوالي توج بأحدهما، كما فاز بالسوبر الأوروبي كما وصل لنهائي كأس الرابطة والدوري الأوروبي في موسمه الأول لكنه خسر اللقبين.

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