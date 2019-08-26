كرة طائرة - ماذا فعلت نيجيريا منافس مصر في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين

يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة نظيره النيجيري في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين.

وتقام بطولة العالم للناشئين في تونس بالفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وتأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي بعد تصدر المجموعة في إنجاز تاريخي.

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة.

وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.

ويستعرض لكم FilGoal.com ما قدمه منتخب نيجيريا في بطولة العالم للناشئين:

يلعب منتخب نيجيريا للمرة الأولى في تاريخه ببطولة العالم للناشئين للكرة الطائرة.

صعد المنتخب النيجيري بعد حصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية للشباب عقب الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية.

وقع منتخب نيجيريا في مجموعة صعبة ضمت منتخبات روسيا وأمريكا وكوريا الجنوبية جمهورية الدومينيكان.

خسر منتخب نيجيريا من فرق أمريكا وروسيا وتغلب على منتخبي كوريا الجنوبية وصيف آسيا وجمهورية الدومنيكان.

تأهل المنتخب النيجيري بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 6 نقاط بالتساوي مع أمريكا وكوريا الجنوبية، لكن معدل الفوز في الأشواط لم يكن في صالح المنتخب الإفريقي.

حقق منتخب نيجيريا الفوز في 6 أشواط وخسر في مثلهم طوال البطولة، أما المنتخب المصري ففاز في 12 شوط وخسر 5.

حقق منتخب نيجيريا 266 نقطة في دور المجموعات وخسر 282 نقطة، أما المنتخب المصري ففاز بـ 373 نقطة وخسر 349.

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