برشلونة يعتذر لريال بيتيس بسبب صورة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 14:20

كتب : FilGoal

نبيل فقير - بيتيس - برشلونة

قدم نادي برشلونة اعتذاره لمنافسه ريال بيتيس بسبب صورة نشرت عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

جونيور لاعب بيتيس السابق شارك كبديل في المباراة التي فاز بها فريقه الجديد بنتيجة 5-2 ضمن الدوري الإسباني.

وأفاد نادي برشلونة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نرغب في الاعتذار الصادق عن أي شعور لحق بريال بيتيس ومشجعيه بسبب تغريدة نشرت مساء الأحد".

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ونشر حساب برشلونة على تويتر عقب اللقاء صورة لجونيور وهو يشير بيده وعلق عليها قائلا: "جونيور يعلم جيدا".

وأضاف البيان "لم يكن المقصود عدم الاحترام، لكننا كنا مخطئين في نشرها في ليلة كانت خاصة جدًا لجونيور".

النادي الكتالوني ضم ظهير أيسر بيتيس هذا الصيف.

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