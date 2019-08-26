تقرير: مبابي يغيب عن سان جيرمان لمدة قد تصل إلى شهر

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 14:00

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

تعرض كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر ضمن مباراة فريقه في الدوري الفرنسي وتشير التوقعات إلى غيابه لمدة شهر.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وخرج مبابي اضطراريا في الدقيقة 66 من فوز باريس سان جيرمان على تولوز بأربعة أهداف نظيفة.

ووفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية فاللاعب خضع لفحوصات طبية صباح اليوم الاثنين في أحد مستشفيات باريس.

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وأوضح التقرير أن اللاعب يعاني من إصابة تحرمه من المشاركة لفترة ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر واحد.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب بذلك سيغيب عن مواجهتي فرنسا أمام ألبانيا وأندورا يومي 7 و 10 سبتمبر ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ويتوقع التقرير غياب مبابي عن أول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وهو ما سيتسبب في أزمة للفريق الفرنسي.

فنيمار لاعب باريس سان جيرمان حتى الآن يغيب عن أول ثلاث مباريات للفريق الفرنسي في دوري أبطال أوروبا بسبب العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الأوروبي عقب مواجهة فريقه ومانشستر يونايتد.

ويعاني باريس سان جيرمان من عدد من الإصابات فبخلاف مبابي يغيب أندر هيريرا وإديسون كافاني ودراكسلر وديالو.

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