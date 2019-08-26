مهاجم توتنام السابق: لا شيء أروع مما فعله صلاح ضد أرسنال

تغزل جاريث كروكس مهاجم توتنام السابق في نجمنا المصري محمد صلاح وما قدمه ضد أرسنال في قمة الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

صلاح سجل ثنائية وقاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي منفردا بالفوز على المدفعجية 2-1 يوم السبت.

وقال كروكس لـBBC: "يا لها من ركلة جزاء جميلة". "لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال".

وأضاف "من الممكن أن يكون لديك حارسين في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".

الدولي المصري سدد الكرة في أعلى الزاوية اليمنى لبرناردو لينو حارس المدفعجية الذي ذهب للجهة الأخرى، فيما أحرز الهدف الثالث من مجهود فردي رائع.

وواصل مهاجم توتنام في الفترة من 1980 إلى 1985 "في لقطة هدف صلاح الثاني مر من دافيد لويز كما لو كان غير موجود".

وأتم "في الظروف العادية كان لويز سيعرقل صلاح لكن المدافع البرازيلي نال بطاقة صفراء من قبل ويخشى الطرد".

كان صلاح قد سجل هدفا في شباك نورويتش سيتي يوم الجمعة قبل الماضي في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي قبل أن يصوم عن التهديف في لقاء ساوثامبتون.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف في 3 جولات.









































اقرأ أيضا

فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

هل تتذكرون بولتون؟ يواجه خطر التصفية وأمامه مهلة حتى الغد

الطويلة: اتحاد الكرة أسقط حقه في الطعن ضد حكم إلغاء الهبوط.. واتجاهان للأزمة‎

تقارير: بشكتاش يدخل سباق ضم النني

ريكاردو جوميز لـ في الجول: الأهلي لم يتحدث معي.. ووكيله يوضح الموقف