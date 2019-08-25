كرة طائرة - نيجيريا منافس مصر في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 20:24

كتب : محمد سمير

منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئين

اختتمت منافسات دور المجموعات ببطولة العالم لناشئين الكرة الطائرة، وأسفرت عن مواجهة نيجيريا لمنتخب مصر في ثمن النهائي.

أنهى منتخب نيجيريا مجموعته في المركز الرابع برصيد 6 نقاط خلف منتخبات روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وحل رابعا رغم التساوي في النقاط مع كوريا الجنوبية ولكن بفارق "معدل الأشواط" لكل فريق.

بينما حل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثالثة في إنجاز تاريخي برصيد 10 نقاط متفوقا على اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.

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وتقام مباراة ثمن النهائي بين مصر ونيجيريا في الثانية من ظهر بعد غد الثلاثاء.

وكان المنتخب النيجيري قد تأهل إلى منافسات مونديال الناشئين بعد حصوله على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية للشباب والتي أقيمت في 2018.

بينما حل وقتها المنتخب المصري في المركز الثاني خلف نيجيريا.

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة.

وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.

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