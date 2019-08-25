بالفيديو – صناعة الـ 25 ثانية تُسقط ميلان.. أودينيزي ينتصر

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 20:14

كتب : FilGoal

أودينيزي - ميلان

انتصر فريق أودينيزي على ضيفه ميلان بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

هدف انتصار أودينيزي جاء في الدقيقة 73 من رأسية قوية للمدافع رودريجو بيكاو.

بيكاو استقبل عرضية متقنة من الأرجنتيني رودريجو دي بأول الذي جلس على مقاعد البدلاء وشارك قبل 25 ثانية من الهدف.

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أول لمسة للبديل رودريجو نجح في صناعة هدف انتصار أودينيزي بعد 25 ثانية فقط من نزوله أرضية الملعب.

في آخر 8 مواسم للدوري الإيطالي، خسر ميلان 5 مرات في الجولة الأولى من المسابقة الإيطالية.

أودينيزي انتصر على ميلان 4 مرات في آخر 10 مواجهات بين الفريقين في إيطاليا. انتصر 4 مرات وتعادل 3 مرات وخسر 3.

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