تشكيل برشلونة - مهاجم شاب يساند جريزمان أمام بيتيس

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 19:52

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

دفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، بمهاجمه الشاب كارليس بيريز إلى جوار أنطوان جريزمان، في التشكيل الذي يواجه ريال بيتيس.

برشلونة يستقبل بيتيس على ملعب كامب نو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، لتعويض هزيمته في الجولة الأولى 0-1 أمام أتليتك بلباو.

ويعاني برشلونة من غيابات مؤثرة، بابتعاد ليو ميسي، ولويس سواريز، وعثمان ديمبيلي للإصابة.

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مما حتّم على فالفيردي الاعتماد على بيريز (21 عاما)، مع الدفع بالبرازيلي رافينيا ألكانتارا منذ البداية، والاكتفاء بـ أنسو فاتي صاحب الـ16 عاما كخيار هجومي أوحد على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو - رافينيا

الهجوم: كارليس بيريز - أنطوان جريزمان:

دكة البدلاء: إنياكي بينيا - صامويل أومتيتي - جونيور فيربو - إيفان راكيتيتش - أرتور ميلو - أرتورو فيدال - أنسو فاتي

تشكيل بيتيس:

حراسة المرمى: داني مارتين

الدفاع: إيميرسون - مارك بارترا - سيدني - ألفونسو بيدرازا

الوسط: ويليام كارفاليو - أندريس جواردادو - سيرخيو كاناليس

الهجوم: نبيل فقير - لورين مورون - كريستيان تيو

دكة البدلاء: داني ريبويو - عيسى ماندي - خابي جارسيا - ويلفريد كابتوم - خواكين سانشيز - دييجو لاينيز - خوانمي

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