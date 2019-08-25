بالفيديو - بروس يكسر عقدته الشخصية ويقود نيوكاسل للانتصار على توتنام

صعق نيوكاسل يونايتد مضيفه توتنام هوتسبير، وتفوق عليه 1-0 في قلب لندن، بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

البرازيلي جولينتون سجل هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، ولم يستطع توتنام التدارك فيما تبقى من دقائق.

ليحصد نيوكاسل أول 3 نقاط بعد هزيمتين متتاليتين، بينما تجمّد رصيد توتنام عند 4 نقاط في المركز السابع.

ستيف بروس مدرب نيوكاسل تفوق على توتنام أخيرا، بعد أن عجز عن الفوز أمامه في 8 مباريات متتالية.

فيما حقق نيوكاسل أول فوز على ملعب توتنام منذ أن تفوق عليه 2-1 في عام 2014.

شون لونجستاف كاد أن يفتتح التسجيل لـ نيوكاسل في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، أبعدها هوجو لوريس إلى ركلة ركنية.

التهديد كان سابقا للتنفيذ، فسجّل جوليتنون هدف التقدم لـ نيوكاسل بعد تمريرة الغاني كريستيان أتسو، بالدقيقة 27.

توتنام حاول الرد، فسدد سون هيونج مين على الطائر بالدقيقة 33، لكن مارتن دوبرافكا أبعد الكرة.

إهدار الفرص تواصل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، عندما سدد لوكاس مورا بجوار القائم بغرابة في مواجهة المرمى شبه الخالي.

في الشوط الثاني، نجح نيوكاسل في الحفاظ على تقدمه، وأكدت تقنية الفيديو قرار الحكم مايك دين بعدم احتساب ركلة جزاء لـ هاري كين الذي سقط داخل منطقة جزاء الضيوف.

ليتلقى توتنام هزيمته الأولى هذا الموسم، ويفوز نيوكاسل لأول مرة.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، تعادل ولفرهامبتون واندررز أمام ضيفه بيرنلي 1-1 على ملعب مولينو.

أشلي بارنز افتتح التسجيل بتسديدة صاروخية رائعة لـ بيرنلي في الدقيقة 13، قبل أن يعادل المكسيكي راؤول خيمينيز النتيجة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

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