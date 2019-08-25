دي ليخت: لم أتوقع جلوسي على مقاعد البدلاء مع يوفنتوس

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 19:01

كتب : FilGoal

دي ليخت - يوفنتوس

لم يتوقع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس جلوسه على مقاعد البدلاء في انطلاق الدوري الإيطالي.

يوفنتوس انتصر على بارما بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، في لقاء لم يشهد مشاركة دي ليخت كأساسي.

وقال دي ليخت: "بالطبع كنت أتمنى المشاركة كأساسي أمام بارما".

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وأضاف في تصريحاته التي نقلها (كالشيو ميركاتو) "لم أتوقع الجلوس على مقاعد البدلاء ولم تأت لي الفرصة خلال التدريبات لمعرفة مؤشرات ذلك، وهل سأجلس على الدكة أم أشارك كأساسي".

وأردف "أحترم قرار المدرب بكل تأكيد وعلي القتال من أجل مركزي".

وأشار "يجب أن أكون أكثر واقعية، مازالت في مرحلة الاندماج في إيطاليا".

وأكمل حديثه قائلا: "الثنائي الذي لعب أمام بارما، ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني من أقوى الثنائيات الدفاعية في العالم".

وأتم "سأقاتل من أجل حجز مركزي الأساسي مع يوفنتوس".

المدافع الهولندي صاحب الـ 19 عاما انضم إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من أياكس.

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