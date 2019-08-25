نجم تونس: ضحيت بالدوري الإسباني للتواجد قرب الكعبة الشريفة

أرجع التونسي نعيم السليتي، انتقاله إلى نادي الاتفاق السعودي، إلى أسباب دينية.

السليتي انتقل من ديجون الفرنسي إلى الاتفاق في سوق الانتقالات الصيفية، مقابل 5 ملايين يورو.

وصرّح السليتي مبررا خطوته: "ضحيت بعرض من ريال مايوركا الإسباني، لرغبتي في التواجد بقرب الكعبة الشريفة، وتربية أبنائي وفقا للشريعة الإسلامية".

وأكمل في تصريحات نقلتها صحيفة "الصريح" التونسية: "سأكون هازارد الكرة السعودية".

السليتي (27 عاما) وُلد في مدينة مرسيليا الفرنسية، ويمتلك 38 مباراة دولية مع منتخب تونس.

اللاعب صاحب الـ173 سم شارك في حصول تونس على المركز الرابع بكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

وسجل السليتي هدفا متأخرا في انتصار فريقه الاتفاق على الوحدة بهدفين دون رد أمس السبت.

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