خاص هل من الطبيعي أن يغلق كورتوا عينيه في الانفرادات؟

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 17:13

كتب : مهاب التفاهني

هدف بلد الوليد في ريال مدريد

هل أخطأ تيبو كورتوا بإغماض عينيه أمام سيرجي جوارديولا في كرة تعادل بلد الوليد أمام ريال مدريد؟ هنا ستجد الرد.

أثارت صورة كورتوا مغمضا عينيه وقت الخروج أمام جوارديولا في كرة هدف التعادل، تعليقات العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع مرور الكرة بين قدمي الحارس، لفت الكل النظر لأن كورتوا دائما ما تسكن الكرة شباكه بين قدميه.

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وأمام كل ذلك، حاول FilGoal.com التعرق على رأي الخبراء في إن كان تصرف كورتوا خاطئا في الهدف.

وعن ذلك قال نادر السيد الحارس التاريخي لمنتخب مصر في تصريحات لـFilGoal.com: "بكل تأكيد لا خطأ على كورتوا في إغماض عينيه وقت الانفراد".

وأضاف "من الطبيعي لأي إنسان أن يغلق عينيه وقت اصطدام جسم فيه، لكن الأهم أن يغلق الزاوية بجسده".

وواصل "طالما أنه أغلق الزاوية، فالأمر لن يتغير بإغماض عينيه أو فتحها، هو يعرف اتجاه الكرة وقت خروج الكرة، وضع جسده في المكان المناسب ثم يغلق عينيه بشكل طبيعي".

الحارس التاريخي للمنتخب أتم "الأمر يكون مختلفا حين نتحدث عن الكرات العرضية أو التصويبات من خارج منطقة الجزاء، فوقتها لابد أن يفتح الحارس عينيه ليرتمي على الكرة".

كان ريال مدريد قد تعادل مع بلد الوليد بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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