المقاصة يجدد عقد أحمد عادل لموسمين

أعلن مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام، تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق لمدة موسمين.

وكان أحمد عادل قد انضم إلى صفوف المقاصة قادما من الأهلي في يناير من العام الماضي.

وأشاد محمد عبد السلام رئيس المقاصة بأداء أحمد عادل والتزامه واصراره على تقديم مستويات أفضل للانضمام للمنتخب الوطني.

وكان عبد السلام قد اجتمع مع أحمد عادل حارس مرمى الفريق ظهر اليوم الأحد وتم التوقيع على تجديد عقده لمدة موسمين بعد الاتفاق على كافة البنود.

ومن جانبه أكد أحمد عادل عبد المنعم سعادته بالاستمرار مع فريق المقاصة وتمسك إدارة النادي بتجديد عقده.

وأشار عبد المنعم إلى أنه تم الاتفاق بشكل سريع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتجديد ولم تكن هناك أي أزمة على الإطلاق.

وأشاد عبد المنعم بإدارة المقاصة مؤكدا على التعامل مع اللاعبين بشكل احترافي وتوفير كافة الطلبات للفريق.

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