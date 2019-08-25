سيتي يعلن إصابة جيسوس

أعلن نادي مانشستر سيتي إصابة مهاجمه جابريل جيسوس وابتعاده عن الملاعب لفترة.

ويحل سيتي ضيفا على بورنموث ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأفاد سيتي في بيان يوم الأحد: "يمكننا أن نؤكد إصابة جابريل جيسوس في الركبة خلال تدريبات الفريق، ولذلك سيغيب عن مباراة اليوم ضد بورنموث".

واضاف البيان "المهاجم البرازيلي سيعود للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي".

وأتم بيان سيتي "الجميع في نادي مانشستر سيتي يتمنون له الشفاء العاجل".

يمكننا أن نؤكد إصابة جابريل جيسوس @gabrieljesus33 في الركبة خلال تدريبات الفريق، ولذلك سيغيب عن مباراة اليوم. المهاجم البرازيلي سيعود للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي. الجميع في نادي مانشستر سيتي يتمنون له الشفاء العاجل.🙏 🔵 #السيتي pic.twitter.com/d13y6KA3sw — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 25, 2019

ويسعى سيتي للفوز لرفع رصيده إلى 7 نقاط حتى لا يبتعد مبكرا عن ليفربول المتصدر بتسع نقاط من 3 مباريات.

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