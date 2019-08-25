المقاولون: الأهلي لم يطلب النحاس.. ونخطط لضم ثنائي أجنبي

أكدت إدارة نادي المقاولون العرب عدم وجود أي مفاوضات مع مسؤولي الأهلي بشأن عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل.

وصرح محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب "على مسؤوليتي، لم تتواصل إدارة الأهلي معنا أو مع عماد النحاس بشكل شخصي".

وأضاف عادل عبر قناة تايم سبورتس "كما لا يوجد أيضا ما يفيد بترشح النحاس للانضمام للجهاز الفني للمنتخب".

ويجهز الأهلي لتعيين مدير فني أجنبي جديد خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، بينما لم تحسم اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المدير الفني الجديد للمنتخب خلفا لخافيير أجيري.

وأشار "تفاوضنا مع محمد عودة المدير الفني لبتروجيت غير صحيح، فالنحاس سيسافر مع الفريق إلى كرواتيا".

في سياق آخر، أوضح المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون أنه جار تدعيم الفريق بثنائي أجنبي في مركزي رأس الحربة ولاعب الوسط.

واختتم تصريحاته "الصراع في الموسم الجديد سيكون صعبا لأن هناك 3 أندية حجزت مقاعدها في المقدمة، بينما تتصارع 8 فرق أخرى على دخول المربع الذهبي".

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