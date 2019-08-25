المقاولون: الأهلي لم يطلب النحاس.. ونخطط لضم ثنائي أجنبي

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 14:11

كتب : FilGoal

عماد النحاس مدرب المقاولون العرب

أكدت إدارة نادي المقاولون العرب عدم وجود أي مفاوضات مع مسؤولي الأهلي بشأن عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل.

وصرح محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب "على مسؤوليتي، لم تتواصل إدارة الأهلي معنا أو مع عماد النحاس بشكل شخصي".

وأضاف عادل عبر قناة تايم سبورتس "كما لا يوجد أيضا ما يفيد بترشح النحاس للانضمام للجهاز الفني للمنتخب".

أخبار متعلقة

مؤتمر طلعت يوسف: نحترم قدرات العربي الكويتي.. ونسعى للتتويج بالبطولة العربية متعب: حسام البدري كان "بيتلككلي".. ولم ينفذ وعده أكثر من مرة رئيس الزمالك: لست سعيدا وميتشو أخذ حقه من اللاعبين.. والـ VAR سيريح الجميع

ويجهز الأهلي لتعيين مدير فني أجنبي جديد خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، بينما لم تحسم اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المدير الفني الجديد للمنتخب خلفا لخافيير أجيري.

وأشار "تفاوضنا مع محمد عودة المدير الفني لبتروجيت غير صحيح، فالنحاس سيسافر مع الفريق إلى كرواتيا".

في سياق آخر، أوضح المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون أنه جار تدعيم الفريق بثنائي أجنبي في مركزي رأس الحربة ولاعب الوسط.

واختتم تصريحاته "الصراع في الموسم الجديد سيكون صعبا لأن هناك 3 أندية حجزت مقاعدها في المقدمة، بينما تتصارع 8 فرق أخرى على دخول المربع الذهبي".

اقرأ أيضا

حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

تقارير سعودية: أهلي جدة في مفاوضات مع جروس

4 أفكار طبقها ميتشو في ظهوره الأول مع الزمالك أمام ديكاداها

النجم الساحلي: المفاوضات مع الأهلي بشأن أزمة كوليبالي "مادية بحتة"

عماد النحاس الأهلي المقاولون العرب

نرشح لكم

أخر الأخبار

لماذا يعيش مانشستر يونايتد في حلقة لا تنتهي من العذاب 18 دقيقة | تقرير في الجول
5 أشياء تعلمناها من.. سقوط مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس 32 دقيقة | تقرير في الجول
اتحاد الكرة لـ في الجول: نعرض حكم إلغاء الهبوط على الشؤون القانونية.. وجلسة طارئة خلال ساعات 51 دقيقة | الدوري المصري
كلوب للاعبيه: هذا الأسبوع لن يتكرر مرة أخرى ساعة | أوروبا
وزارة الرياضة تصرف 200 ألف جنيه تكريما لفريدة عثمان ساعة | رياضات أخرى
الطويلة لـ في الجول: حصلنا على حكم بإلغاء الهبوط.. سنصعد للفيفا والمحكمة الرياضية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 3 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب 4 تغريم الأهلي وإيقاف عبد الحفيظ عن مباراة الزمالك

قد ينال إعجابك