نيفيل: ليفربول ضم صلاح وماني وفيرمينو مقابل 90 مليون ورفع سعرهم لـ450 مليون

أسهب جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد في الإشادة بالثلاثي الهجومي لليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

الثلاثي تألق في صفوف الريدز في الموسمين الأخيرين بتسجيل 113 هدفا، وبدأ الموسم الجديد بتألق معتاد.

وقال نيفيل لشبكة سكاي سبورتس: "تعاقد ليفربول مع ثلاثة مهاجمين بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لكل منهم، وحولهم إلى مهاجمين بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لكل واحد منهم".

وأضاف "كانوا مهاجمين جيدين، ولكن الآن أصبحوا متميزين للغاية".

صلاح - هداف الدوري في الموسمين الأخيرين - سجل 3 أهداف هذا الموسم خلال 3 جولات، مقابل هدف لكل من ماني وفيرمينو.

وأوضح نيفيل عن فوز الريدز على أرسنال بنتيجة 3-1 "ليفربول فريق جيد حقًا، ومؤلم بالنسبة لي أن أشاهده هكذا"، في إشارة للعداء التاريخي بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

جويل ماتيب افتتح التسجيل للريدز في شباك المدفعجية، قبل أن يحصل صلاح على ركلة جزاء سجلها بنفسه ثم أحرز الهدف الثالث الرائع.

المباراة كانت ضمن الجولة الثالثة ورفع بعدها ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 6 نقاط.

ويستعد ليفربول لملاقاة بيرنلي في ملعبه تيرف مور يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.







































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