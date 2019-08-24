بالفيديو - أورلاندو يودع دوري أبطال إفريقيا.. والرجاء والنجم إلى دور الـ 32

السبت، 24 أغسطس 2019 - 23:54

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

ودع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور التمهيدي الأول أمام جرين إيجليز بطل زامبيا.

وتعادل أورلاندو على ملعبه في جنوب إفريقيا بهدف لكل فريق مع جرين إيجليز، ليودع البطولة بعدما خسر لقاء الذهاب خارج ملعبه بهدف.

ورحل قبل أسابيع الصربي ميتشو عن تدريب فريق أورلاندو باريتس، قبل أن يتولى المهمة الفنية في نادي الزمالك قبل أيام.

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في مباراة أخرى نجح فريق الرجاء المغربي في الفوز على بريكاما يونايتد بطل جامبيا برباعية دون رد ليتأهل لدور الـ32.

وكان الرجاء تعادل في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 3-3.

وبذلك يواجه الرجاء الفائز من النصر الليبي وتيمبيت موكاف بطل أفريقيا الوسطى.

وتأهل أيضا النجم الساحلي التونسي إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعدما سحق هافيا كوناكري الغيني بنتيجة 7-1.

وخسر النجم مباراة الذهاب في غينيا بهدفين لهدف.

ليواجه الفائز من إليكت سبورت بطل تشاد وسيركل مبيري سبورتيف بطل الجابون.

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