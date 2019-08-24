حارس ديكاداها: لا مشكلة في الخسارة أمام الزمالك.. نشارك لأول مرة في دوري الأبطال

السبت، 24 أغسطس 2019 - 23:20

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - ديكاداها

لا يرى حسن إبراهيم حارس فريق ديكاداها الصومالي أي أزمة في خسارة فريقه للمرة الثانية أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك كرر فوزه على ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا بسداسية دون رد، بعدما فاز في الذهاب بسباعية نظيفة.

وقال حسن إبراهيم عقب المباراة لقناة أون سبورت: "خسرنا مرة ثانية أمام الزمالك ولكن لا توجد أزمة لدينا في ذلك".

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وأضاف "سنعود إلى بلادنا ونحاول التعلم من الأخطاء والاستفادة من مواجهة الزمالك".

وأكمل "الزمالك فريق كبير وقوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين ونحن سعداء بمواجهته".

وأتم تصريحاته "سنحاول التعلم من مواجهة الزمالك خاصة أننا كنا نشارك لأول مرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

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