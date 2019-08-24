لويز يكشف تفاصيل حديثه مع صلاح.. ولماذا لم يتدخل عليه في الهدف الثالث

السبت، 24 أغسطس 2019 - 21:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال - دافيد لويز

كشف دافيد لويز مدافع أرسنال تفاصيل حديثه مع محترفنا المصري محمد صلاح عقب المباراة بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها.

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

صلاح شارك أساسيا ونجح في تسجيل هدفين، الأول من علامة الجزاء والثاني بعد انطلاقه ولا أروع.

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وقال لويز عن ركلة الجزاء: "لم أسحب صلاح من قميصه بشكل قوي".

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة "صلاح أخبرني بأنه لم يشعر بسحبي لقميصه ولذلك لم يسقط أرضا".

وتابع "تقنية الفيديو لن تجعلك ترى القوة أو الضعف في سحب القميص. أعتقد إن السحبة القوية ستُغير من اتجاه تحرك اللاعب على عكس الضعيفة. الأمور مختلفة".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا لا أشتكي أو أبحث عن أي أعذار، فقط أوضح وجهة نظري. تحدثت مع صلاح عقب المباراة لأنه صديقي وهو أخبرني بأنه لم يشعر بسحبي لقميصه ولذلك لم يسقط. ولكن تلك هي كرة القدم".

وعن لقطة الهدف الثالث أمام صلاح، برر مدافع أرسنال ابتعاده عن التدخل أمام محترفنا المصري قائلا: "حصلت على بطاقة صفراء بسبب ركلة الجزاء، ولذلك تفاديت عمل أي مخالفة على صلاح في لقطة الهدف الثالث لكي لا أُطرد خارج الملعب".

واستمر "لم أرغب في وضع فريقي في أزمة باللعب بـ 10 لاعبين أمام ليفربول".

في البداية حصل صلاح على ركلة جزاء مع انطلاق الشوط الثاني بعد شد من جانب دافيد لويز.

وترجم صلاح الركلة بنفسه بنجاح في الشباك معلنا عن هدف فريقه الثاني في مرمى أرسنال.

بعدها وتحديدا في الدقيقة 58 انطلق محمد صلاح ليمر بأفضل طريقة ممكنة من دافيد لويز قبل أن يخترق منطقة الجزاء ويسدد أرضية الشباك.

ثنائية صلاح في مرمى أرسنال كتبت هدفه الشخصي السادس في مرمى الفريق اللندني في مواجهته السادسة معهم.

صلاح هز شباك أرسنال بقميص تشيلسي مرة، وبقميص ليفربول 5 مرات.

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