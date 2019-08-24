طوارئ في برشلونة.. ميسي يغيب عن التدريبات ليلة مباراة بيتيس

السبت، 24 أغسطس 2019 - 20:10

كتب : FilGoal

إصابة ميسي

اقترب ليونيل ميسي من الغياب عن مباراة فريقه برشلونة غدا الأحد أمام ريال بيتيس.

برشلونة يفتتح مبارياته الرسمية على ملعب كامب نو باستقبال ضيفه الأندلسي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعد هزيمته في المباراة السابقة 0-1 أمام أتليتك بلباو.

وكان ميسي قد غاب عن مباراة بلباو بسبب الإصابة، أمر قد يتكرر أمام بيتيس بعد غيابه عن آخر حصة تدريبية لـ برشلونة اليوم السبت.

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النجم الأرجنتيني الذي عاد للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء الماضي، ابتعد اليوم السبت بسبب انزعاجات لازمته بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية.

برشلونة يعاني بالفعل من الإصابات، إذ يغيب لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، والحارس الاحتياطي نيتو.

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