التشكيل - لامبارد يجري تغييرا اضطراريا قبل دقائق من البداية

دفع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بتامي أبراهام في خط هجوم فريقه كأساسي مرة أخرى بعدما بدأ في المباراة السابقة في تعادله بنتيجة 1-1 ضد ليستر سيتي بأوليفيه جيرو لقيادة هجوم الزرق.

ماسون ماونت النادي : تشيلسي تشيلسي

تشيلسي يحل ضيفا على نورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويلعب الثلاثي ماسون ماونت وجورجينيو وماتيو كوفاسيتش في خط الوسط، بعدما غاب نجولو كانتي عن الزرق بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: سيزار أزيبلكويتا – أندرياس كريستينسين – كورت زوما – إيمرسون بالميري

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – جورجينيو – ماسون ماونت

الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تامي أبراهام– بيدرو رودريجيز

وتعرض الإسباني بيدرو للإصابة أثناء الأحماء ليعوضه الإنجليزي روس باركلي في صفوف البلوز أمام الكناري.

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