الألعاب الإفريقية - ميداليات السباحة المصرية لا تتوقف

السبت، 24 أغسطس 2019 - 01:09

كتب : عاطف شادي

محمد سامي

فاز منتخب مصر للسباحة بذهبية سباق 200 متر تتابع عن فئة الرجال، في دورة الألعاب الإفريقية 2019 المقامة على أرض المغرب.

المنتخب المصري فاز بالمركز الأول بتحقيقه زمن قدره 7 دقائق و25 ثانية و41 جزءا من الثانية.

وفي منافسات 100 متر تتابع، حصد المنتخب المصري الميدالية الفضية بزمن قدره 3 دقائق و34 ثانية، بفارق 3 ثوانٍ عن منتخب جنوب إفريقيا صاحب الميدالية الذهبية.

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كما حصد محمد سامي الميدالية الذهبية في سباق 50 متر صدر، بعد أن حقق زمنا قدره 25 ثانية و26 جزءا من الثانية.

وفي منافسات السيدات، فازت روان الدماطي بالميدالية البرونزية بعد حلولها ثالثة في سباق 200 متر صدر، إذ قطعت المسافة في زمن دقيقتين و39 ثانية و22 جزءا من الثانية.

وفي منافسات التايكوندو، فاز سيف عيسى بالميدالية الفضية في وزن تحت 74 كجم، بعد هزيمته في النهائي أمام منافسه التونسي.

وفي منافسات السيدات، حصدت رضوى رضا الميدالية الفضية بدورها، بخسارتها النهائي أمام بطلة المغرب 4-11.

وتواصلت الميداليات المصرية، في تنس الطاولة هذه المرة.

منتخب سيدات مصر فاز بالميدالية الذهبية بعد التغلب 3-2 على نيجيريا في المباراة النهائية.

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