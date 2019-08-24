بالفيديو – ليفانتي يتجاوز فياريال في دربي غريب الأطوار

حقق ليفانتي فوزا مثيرا على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، على استاد سيوتات دي فالنسيا، بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

فياريال تقدّم مبكرا بهدف جيرارد مورينو، قبل أن يسجل روجر مارتي مرتين من علامة الجزاء في الشوط الثاني ويخطف فوزا ثمينا في دربي فالنسيا.

ليحصد ليفانتي أول 3 نقاط في الدوري الإسباني ويتقدّم إلى المركز التاسع مؤقتا. فيما تجمّد رصيد فياريال عند نقطة واحدة في المركز 12.

المباراة المثيرة شهدت هدفا مبكرا للغاية بعد مرور دقيقتين و30 ثانية فقط، بتوقيع مورينو.

المهاجم الإسباني استغل عرضية الكاميروني كارل توكو إيكامبي وسجل بسهولة، ليصير أول لاعب يهز الشباك مرتين عموما في الدوري الإسباني هذا الموسم.

لاعبو فياريال تناوبوا على إهدار الفرص في الدقائق التالية، فاخترق إيكامبي منطقة جزاء ليفانتي بمهارة في الدقيقة 20، لكنه سدد بجوار المرمى.

إيكامبي نفسه عاد وسدد من مسافة قريبة في الدقيقة 26، لكن أيتور فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي أبعد الكرة.

أيتور وقف سدا منيعا بعد 5 دقائق بتصديه لتسديدة مورينو المباغتة، ثم أبعد بالقدم تسديدة إيكامبي في الدقيقة 34.

مع نهاية الشوط الأول، مَر إعصار الغواصات الصفراء بأقل الخسائر على أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني، انقلبت المباراة رأسا على عقب بالدقيقة 63، تدخُل من إيكامبي على إينيس باردي لاعب ليفانتي داخل منطقة جزاء فياريال، لم تلتقطه أعين الحكم، لكن تقنية الفيديو رصدته وأعلنت عن ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

ليتقدّم القائد خوسيه لويس موراليس وينفذ الركلة، لكنه فوجئ بتألق أندريس فيرنانديز حارس مرمى فياريال الذي تصدى 3 مرات متتالية، ومنع ليفانتي من التعادل.. لكن.

بعد 15 ثانية تقريبا، وبينما تضاحك الجالسون على دكة بدلاء فياريال، ذُهلوا من قرار الحكم، ستعاد الركلة.

تقنية الفيديو كشفت تقدُم فيرنانديز عن خط مرماه قبل لحظة تسديد موراليس، ليُعاقَب ببطاقة صفراء، ويحصل ليفانتي على فرصة ثانية للتعادل.

المنفذ هذه المرة لم يكن موراليس، بل المهاجم روجر مارتي الذي دخل مباشرة بعد احتساب ركلة الجزاء.

روجر لم يهدر وقتا كثيرا، ونفذ الركلة بنجاح مدركا التعادل أخيرا لـ ليفانتي في الدقيقة 68 رغم لمس الحارس فيرنانديز للكرة أثناء دخولها الشباك.

فيرنانديز مر بدقائق صعبة، ففقد الكرة بالدقيقة 72 تحت ضغط روجر، وتسبب في ركلة جزاء أخرى على فريقه فياريال.

مباراة روجر الثنائية مع فيرنانديز تواصلت عندما تقدّم لتنفيذ الركلة في نفس الزاوية مجددا، وارتماء حارس فياريال في الاتجاه الصحيح لم يشفع له حتى يُبعد الكرة.. ليفانتي في المقدمة بحلول الدقيقة 73.

ليصير روجر ثاني الهدافين التاريخيين لـ ليفانتي في القسم الأول من الدوري الإسباني برصيد 19 هدفا، خلف قائده موراليس الذي سجل 32 هدفا.

روجر هو هداف ليفانتي عموما في مختلف المسابقات بالقرن 21، بتسجيله 45 هدفا للضفادع.

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