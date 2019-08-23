خسارة جديدة وإصابة.. مباراة كومباني الأخيرة مع مانشستر سيتي في مهب الريح

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 23:40

كتب : إسلام أحمد

فينسينت كومباني - أندرلخت - الدوري البلجيكي

تلقى أندرلخت خسارة جديدة رغم إعفاء مدربه وقائده فينسينت كومباني أمام جينك في خامس جولات الدوري البلجيكي بهدف نظيف.

لاعب مانشستر سيتي تعرض للإصابة في الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة 75 في المباراة التي ظل فيها فريقه دون أي انتصار ليتواصل سجله السلبي.

إصابة كومباني قد تمنعه من خوض مباراته الأخيرة بقميص مانشستر سيتي بعد 3 أسابيع من الآن.

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ومن المقرر أن يخوض كومباني مباراته الأخيرة بقميص مانشستر سيتي في الحادي عشر من سبتمبر المقبل مع أساطير مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الإنجليزي.

وتهدد الإصابة أيضا مشواره مع المنتخب إذ يتوقع أن يغيب عن لقائي سان مارينو واسكتلندا في تصفيات يورو 2020.

كومباني عقب رحيله عن مانشستر سيتي الموسم الماضي انتقل لصفوف أندرلخت الذي بدأ معه مسيرته ليصبح مدربا ولاعبا في التوقيت ذاته.

البلجيكي فشل في مهمته رغم تواجده داخل أرضية الملعب، إذ خسر مباراتين وتعادل في مثلهما ليصبح قريبا من مقاعد الهبوط.

والمهمة لن تكون سهلة لـ سيمون ديفيس الذي أصبح مديرا فنيا قبل مباراة اليوم، إذ يلتقي مع ستاندر دو ليج وأنترويب وكلوب بروج في اللقاءات المقبلة.

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