بالفيديو – إشبيلية يكسر عقدة غرناطة في لقاء بكاء لاعب ريال مدريد

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 22:51

كتب : FilGoal

جوان خوردان - إشبيلية - غرناطة

نجح فريق إشبيلية في الانتصار على مستضيفه غرناطة في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

إشبيلية فاز بهدف مقابل لا شيء عن طريق جوان خوردان في الدقيقة 52 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة خروج سيرجيو ريجيلون لاعب ريال مدريد المعار لـ إشبيلية، باكيا من الملعب بسبب الإصابة.

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ريجيلون اصطدم في كرة مشتركة مع مدافع غرناطة قبل أن يسقط أرضا، وعلى الرغم من استكمال اللقاء بعدها، إلا أنه لم يقدر على الاستمرار في الملعب ليسقط من جديد.

وخرج ريجيلون على نقالة باكيا متأثرا بإصابة في الرأس.

انتصار إشبيلية على ملعب غرناطة في الدوري هو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ عام 2013، وقتها فاز إشبيلية بهدف مقابل لا شيء.

وبعدها لعب إشبيلية في ملعب غرناطة في الدوري 4 مرات ولم ينجح في تحقيق أي انتصار قبل مواجهة اليوم الجمعة.

ووصل إشبيلية للنقطة السادسة من انتصاريين في بداية الدوري، بينما تجمد رصيد غرناطة عند نقطة واحدة.

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