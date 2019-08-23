بالفيديو - أمام أنظار هينيس التاسع.. دورتموند يقلب تأخره لفوز على كولن في الدوري الألماني

قلب بوروسيا دورتموند تأخره في الشوط الأول أمام كولن خارج لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثاني جولات الدوري الألماني.

المباراة الأولى لـ كولن على ملعب راين إيرنجي عقب العودة للدوري الألماني، شهدت تواجد "هينيس التاسع" وهو ذكر ماعز جديد سيخلف هينيس الثامن كتميمة النادي.

الظهور الأول لهينيس لم يكن سعيدا رغم تقدم فريقه بهدف أول في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول عن طريق دومينيك دراكسلر من صناعة التونسي إلياس سخيري.

تغييرات السويسري لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند في الشوط الثاني بالدقيقة 62 جنت ثمارها سريعا.

فافر اعتمد على المغربي أشرف حكيمي وجوليان براندت كبدلاء، بدلا من نيكو شولتس وجوليان فيجيل.

ليأتي التعادل سريعا في الدقيقة 70 عن طريق الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي جاء بتسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

المغربي حكيمي وضع بصمته في اللقاء تهديفيا بتسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 86.

هدف المغربي جاء بعدة تمريرات سريعة على الجهة اليمنى لأسود الفيستفاليا انتهت بعرضية من لوكاس بيستشيك أودعها المغربي برأسه في الشباك.

ومن مرتدة سريعة في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل نجح الهداف الإسباني باكو ألكاثير من إضافة الهدف الثالث مستغلا عرضية سانشو.

ليتصدر بوروسيا دورتموند ترتيب الدوري الألماني في افتتاح الجولة الثانية برصيد 6 نقاط.

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