بالفيديو - أمام أنظار هينيس التاسع.. دورتموند يقلب تأخره لفوز على كولن في الدوري الألماني
الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 22:43
كتب : FilGoal
قلب بوروسيا دورتموند تأخره في الشوط الأول أمام كولن خارج لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثاني جولات الدوري الألماني.
المباراة الأولى لـ كولن على ملعب راين إيرنجي عقب العودة للدوري الألماني، شهدت تواجد "هينيس التاسع" وهو ذكر ماعز جديد سيخلف هينيس الثامن كتميمة النادي.
This is Hennes IX - @fckoeln_en's official mascot.
Greatest Mascot Of All Time 😉🐐 pic.twitter.com/ImSW7qTqU2— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 23, 2019
الظهور الأول لهينيس لم يكن سعيدا رغم تقدم فريقه بهدف أول في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول عن طريق دومينيك دراكسلر من صناعة التونسي إلياس سخيري.
تغييرات السويسري لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند في الشوط الثاني بالدقيقة 62 جنت ثمارها سريعا.
فافر اعتمد على المغربي أشرف حكيمي وجوليان براندت كبدلاء، بدلا من نيكو شولتس وجوليان فيجيل.
ليأتي التعادل سريعا في الدقيقة 70 عن طريق الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي جاء بتسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء.
المغربي حكيمي وضع بصمته في اللقاء تهديفيا بتسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 86.
هدف المغربي جاء بعدة تمريرات سريعة على الجهة اليمنى لأسود الفيستفاليا انتهت بعرضية من لوكاس بيستشيك أودعها المغربي برأسه في الشباك.
ومن مرتدة سريعة في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل نجح الهداف الإسباني باكو ألكاثير من إضافة الهدف الثالث مستغلا عرضية سانشو.
ليتصدر بوروسيا دورتموند ترتيب الدوري الألماني في افتتاح الجولة الثانية برصيد 6 نقاط.
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