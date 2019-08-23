رسميا - فرصة جديدة.. ريناتو سانشيز إلى ليل الفرنسي

أعلن نادي ليل الفرنسي ضم البرتغالي الشاب ريناتو سانشيز من صفوف بايرن ميونيخ الألماني مقابل 25 مليون يورو لمدة 5 مواسم.

ريناتو سانشيز النادي : بايرن ميونيخ ليل

أفضل لاعب شاب في يورو 2016 وصاحب جائزة الفتي الذهبي، رحل بعد 3 مواسم بقميص البافاري لم يقدم فيها المأمول من أحد المواهب الشابة عالميا.

البرتغالي البالغ حينها 19 عاما انضم بعد نهاية يورو 2016 إلى صفوف البافاري مقابل 35 مليون يورو من بنفيكا البرتغالي.

🔴LOSC are thrilled to announce the signing of Portugal international midfielder Renato Sanches from Bayern Munich on a five-year deal ! pic.twitter.com/QQOVoz19Rl — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) August 23, 2019

سانشيز خاض 53 مباراة خلال موسمين مع بايرن ميونيخ، وخرج معارا لصفوف سوانزي سيتي الإنجليزي موسم 2017-18.

وفشل في إثبات جدارته خلال 15 مباراة مع الفريق الذي هبط بنهاية الموسم للدرجة الأولى الإنجليزية.

ويمتلك سانشيز فرصة إعادة أحياء مسيرته بعد الإصابات وتذبذب الأداء مع البافاري.

البرتغالي البالغ 22 عاما بات أغلى لاعب في تاريخ النادي متفوقا على التركي يوسف يازاي المنضم للفريق الصيف الحالي مقابل 16.5 مليون يورو.

ويشارك ليل في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري عقب احتلاله المركز الثاني الموسم الماضي خلف باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – الانتصار الإفريقي الأكبر في تاريخه.. الأهلي 9 أطلع برة صــــفر

إصابة ربيعة

قائمة الزمالك – عودة ساسي وعلاء.. وظهور إسلام جابر أمام ديكاداها

كيكي فلوريس يعلق لـ في الجول على ترشيحه لتدريب الأهلي

موسم يوفنتوس.. رجال البدل السوداء