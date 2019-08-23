كهربا أساسي مع أفيش أمام ريو آفي.. ونجل زيدان على مقاعد البدلاء

يبدأ المصري محمود كهربا أساسيا في تشكيل ديسبورتيفو أفيش بمواجهة ريو آفي البرتغالي، بالجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.

كهربا يلعب في خط الهجوم إلى جوار الإيراني ميهرداد محمدي، فيما يظل إنزو زيدان اللاعب الأسبق لـ ريال مدريد على مقاعد البدلاء.

الفريق يقوده البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الأسبق للزمالك،

ويمتلك أفيش 3 نقاط من مباراتين سابقتين، غاب عنهما كهربا.

وغرّد كهربا عبر حسابه الرسمي على تويتر قبل يومين معلنا وصول البطاقة الدولية لفريقه، وبالتالي قدرته على المشاركة مع أفيش في المباراة الرسمية التالية بعد أن اكتفى بالظهور وديا.

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