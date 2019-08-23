كارتيرون: كوليبالي إضافة قوية للرجاء.. دفاعنا تحسّن

اسمان يكادان لا ينفصلان في عالم كرة القدم الإفريقية: باتريس كاريترون، وساليف كوليبالي.

ساليف كوليبالي النادي : الرجاء البيضاوي الرجاء البيضاوي

المدافع طويل القامة التحق بالمدرب الفرنسي في صفوف الرجاء البيضاوي، بعد أن عملا معا سابقا في منتخب مالي، ومازيمبي، والأهلي.

وكارتيرون أشاد بمدافعه المفضل المنضم للرجاء في سوق الانتقالات الصيفية: "كوليبالي سيكون إضافة قوية لدفاع الوداد".

وأضاف المدرب الفرنسي في تصريحات نقلها موقع Le360 المغربي: "منظومة الرجاء الدفاعية تدعو للتفاؤل في ظل استمرار بدر بنون، وفابريس نجا، وعمر بوطيب، مع تدعيمهم بـ ساليف كوليبالي".

وأكمل: "الرجاء لعب 30 مباراة الموسم الماضي، وكان معدل استقباله للأهداف هو 1,2 هدفا في المباراة الواحدة، وهذه النسبة تحسنت في آخر 9 مباريات وصارت 0.55 هدفا في المباراة، لقد تحسن دفاع الرجاء عن الموسم الماضي".

ويقود كارتيرون الرجاء البيضاوي منذ يناير 2019، وقاده للفوز بكأس السوبر الإفريقي.

اقرأ أيضا:

كيكي فلوريس يعلق لـ في الجول على ترشيحه لتدريب الأهلي

موسم يوفنتوس.. رجال البدل السوداء

تقرير كرواتي: الأهلي عرض 1,5 مليون على ماميتش.. و"قضية اختلاس" تُعطل التعاقد

أوباميانج: ثلاثي أرسنال يشبه صلاح وماني وفيرمينيو "أحد أفضل خطوط الهجوم في العالم"

تقرير: نيمار يطلب راتبا خرافيا من النادي الفائز بخدماته