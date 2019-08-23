كارتيرون: كوليبالي إضافة قوية للرجاء.. دفاعنا تحسّن

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 20:37

كتب : FilGoal

ساليف كوليبالي ينضم للرجاء

اسمان يكادان لا ينفصلان في عالم كرة القدم الإفريقية: باتريس كاريترون، وساليف كوليبالي.

ساليف كوليبالي

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء البيضاوي

المدافع طويل القامة التحق بالمدرب الفرنسي في صفوف الرجاء البيضاوي، بعد أن عملا معا سابقا في منتخب مالي، ومازيمبي، والأهلي.

وكارتيرون أشاد بمدافعه المفضل المنضم للرجاء في سوق الانتقالات الصيفية: "كوليبالي سيكون إضافة قوية لدفاع الوداد".

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وأضاف المدرب الفرنسي في تصريحات نقلها موقع Le360 المغربي: "منظومة الرجاء الدفاعية تدعو للتفاؤل في ظل استمرار بدر بنون، وفابريس نجا، وعمر بوطيب، مع تدعيمهم بـ ساليف كوليبالي".

وأكمل: "الرجاء لعب 30 مباراة الموسم الماضي، وكان معدل استقباله للأهداف هو 1,2 هدفا في المباراة الواحدة، وهذه النسبة تحسنت في آخر 9 مباريات وصارت 0.55 هدفا في المباراة، لقد تحسن دفاع الرجاء عن الموسم الماضي".

ويقود كارتيرون الرجاء البيضاوي منذ يناير 2019، وقاده للفوز بكأس السوبر الإفريقي.

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باتريس كارتيرون ساليف كوليبالي الرجاء البيضاوي

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