جوميس المرعب يُبطل المفاجأة الملغاشية.. الهلال يحصد أول 3 نقاط في الدوري السعودي

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

بافيتيمبي جوميس - الهلال

فاز الهلال على ضيفه أبها 4-2 في الجولة الأولى من الدوري السعودي، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

أبها الصاعد للدوري السعودي للمحترفين، فشل في إيقاف وصيف الموسم الماضي، وسقط أمامه برباعية، ليحصد الهلال أول 3 نقاط، ويظل أبها دون رصيد.

الفريق الطموح تقدّم في النتيجة بهدف فانيفا إيما أندرياتسيما الهداف التاريخي لـ مدغشقر في الدقيقة 20.

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لكن بافيتيمبي جوميس أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 39، قبل أن يضيف الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 44 بعد عرضية من ياسر الشهراني.

الإيطالي سيباستيان جيوفينكو ابتعد بالنتيجة في الدقيقة 63 بعد ركلة حرة رائعة.

قبل أن يقلّص سعد بقير النتيجة لـ أبها في الدقيقة 81، لكن السوري عمر خربين الذي أنهى إعارته لـ بيراميدز وعاد للهلال، سجل هدف الزعيم الرابع في الدقيقة 85.

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