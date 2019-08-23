مران الزمالك - تواصل غياب أيمن حفني.. وزيزو يبتعد لآلام في القدم

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 19:15

كتب : FilGoal

ميتشو - الزمالك

خاض الزمالك مرانه الأخير استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك انتصر ذهابا 7-0، ويسعى لزيادة الغلة عندما يستقبل الفريق الصومالي غدا السبت على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وغاب أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك عن مران الجمعة لليوم الثاني على التوالي، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.

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كما واصل طارق حامد خوض برنامجه العلاجي واكتفى بالتدرب في صالة الجيمنازيوم.

فيما حصل أحمد سيد زيزو على راحة لشعوره بآلام بسيطة في القدم، ليفضّل الجهاز الفني إراحته استعدادا للمرحلة المقبلة.

وشهد المران حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، دعما للفريق قبل المباراة الأولى لـ ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدرب الجديد للفارس الأبيض.

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