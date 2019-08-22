نفى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري تقدم عامر حسين باستقالته من منصبه كرئيس للجنة المسابقات في الاتحاد.

وخرجت بعض التقارير الصحيفة لتشير إلى استقالة عامر حسين، وهو ما نفاه ثروت سويلم.

وقال ثروت سويلم: "الحديث عن استقالة عامر حسين ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لا أساس من الصحة لتلك الأقاويل وعامر حسين مستمر في منصبه".

وواصل "عامر حسين هو الجندي المجهول لاتحاد الكرة، والمسابقات المحلية تنجح بسبب وجوده".

وأوضح "لخمس سنوات متتالية يقوم عامر حسين بتسيير المسابقة ووضع جدول الدوري والكأس والسوبر إلى جانب تنظيم مباريات الأندية المصرية في إفريقيا بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي. هو يُنظم كل شيء".

وأتم "عامر حسين جُندي مجهول ومستمر في منصبه بشكل طبيعي".

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