وتحققت "العدالة".. أهلي جدة يفقد نقطتين مبكرتين في الدوري السعودي

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 22:11

كتب : FilGoal

العدالة - الأهلي - الدوري السعودي

في مباراته الأولى على الإطلاق بالدوري السعودي للمحترفين، خطف العدالة نقطة ثمينة من أرض الأهلي على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

العدالة تعادل 1-1 أمام الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

دانييل أليكسيتش تقدّم بضربة رأسية للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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قبل أن يدرك أليو سيسيه تعادل قاتل للعدالة في الدقيقة 88، ليحصد الفريق الصاعد نقطته الأولى على الإطلاق في دوري المحترفين.

المباراة شهدت مشاركة عمر السومة بديلا في الدقيقة 61، دون أن ينجح في خطف نقاط المباراة للأهلي.

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