الألعاب الإفريقية – هداية ملاك تحصد ذهبية.. وفضية بطولية لـ عزت في منافسات التايكوندو

فازت المصرية هداية ملاك بالميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو عن فئة السيدات، في وزن 67 كيلوجرام.

وتلغبت هداية في المباراة النهائية على الإيفوارية ماري فريدريك بنتيجة 20-0، لتحصد الذهبية.

وكانت هداية ملاك قد حصدت الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة بـ ريو دي جانيرو.

كما فازت ميسون طُلبة بذهبية وزن 73 كيلوجرام، بتغلبها على التونسية أماني ليوني 7-3 في نهائي قوي.

وفي منافسات الرجال، حصد معاذ عزت ميدالية فضية بطولية عن وزن 54 كيلوجرام.

عزت خسر المباراة النهائية أمام التونسي محمد خليل بنتيجة 47-10.

وكان عزت قد تعرض لخلع في الكتف في نصف النهائي، وخاض مباراة التتويج مصابا، ليكتفي بالفضية.

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