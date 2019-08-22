كشف أحمد عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة موعد مناقشة ملف مدرب المنتخب الجديد.

وقال أحمد عبد الله: "حتى الآن لم نناقش ملف اسم مدرب المنتخب الجديد".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللجنة ستعقد جلسة يوم السبت مع وزير الشباب والرياضة، ووقتها سنتحدث عن مدرب المنتخب الجديد".

وواصل "لم نناقش حتى الآن مصير مدرب المنتخب الجديد ومندهش مما ينقل أسماء الجهاز الفني بالكامل للمنتخب ونحن لم نتحدث على الإطلاق حول هذا الملف".

وأشار "عقدنا جلسة واحدة مع مندوب الاتحاد الدولي وخلال الجلسة تحدثنا عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو والمندوب أخبرنا بأن المسؤول عن هذا الأمر في الاتحاد الدولي سيتواصل معنا يوم السبت أثناء اجتماعنا من الوزير".

وأكمل حديثه قائلا: "خلال جلسة يوم السبت سنتخذ بعض الإجراءات بخصوص مدرب المنتخب وكذلك تقنية الفيديو".

وأوضح "اللجنة هدفها تسيير الأعمال حتى موعد الانتخابات المقبلة، ولا يحق لنا الترشح في الانتخابات".

ويُنتظَر أن يعلن الاتحاد المصري عن اسم خليفة خافيير أجيري، والذي يتوقع أن يكون مدربا وطنيا.

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