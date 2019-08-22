كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة تصريحاته حول انتهاء قضية جونيور أجوجو المهاجم السابق للنادي بعد وفاته.

جونيور أجوجو وافته المنية صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 40 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وقال هاني زادة في تصريحات لـFilGoal.com: "نعم أنني قلت بأن قضية أجوجو انتهت الآن بوفاة اللاعب، ولم يعد نادي الزمالك مطالبا بدفع أي نقود، لكنني أقصد بذلك الشق القانوني".

واستدرك "أما على الصعيد الإنساني، فبكل تأكيد نادي الزمالك على مدار تاريخه لم يظلم لاعبيه أو يرفض دفع مستحقاتهم".

وواصل "إذا طالب ورثة أجوجو مستحقاته في أي وقت، فسيحصلون عليها طبعا، وهكذا دائما نادي الزمالك مع أولاده".

وأتم "لم أقصد سوى محتوى اللائحة للمحكمة الرياضية، لأنها تختلف عن محاكم النقض والجنح، لكن الورثة سيحصلون على مستحقات اللاعب بكل تأكيد في حال طلبوها، وحقيقة الأمر أنني لا أعرف إن كان يتبقى لهم أموال من الأساس أو ما هو المبلغ المتبقي لهم".

اللاعب الغاني تألق بقميص منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2008، لينتقل للزمالك في سوق الانتقالات الصيفية التالية.

فسجل 4 أهداف في 16 مباراة خاضها بالقميص الأبيض فقط.

وارتدى أجوجو قمصان أندية شيفيلد وينزداي الإنجليزي وشيكاغو فاير الأمريكي وكوينز بارك رينجرز ونوتنجهام فوريست.

واعتزل بعدما ارتدى قميص فريق هيبرينيان الأسكتلندي في 2012، قبل أن تصيبه السكتة الدماغية في ديسمبر 2014.

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