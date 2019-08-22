مران الزمالك – تأهيل ثلاثي الحراس وبرنامج بدني لحفني وجلسة بين ميتشو واللاعبين

خاض لاعبو نادي الزمالك مرانهم المسائي اليوم الخميس، استعدادا لملاقاة ديكاداها.

وأدى ثلاثي حراس المرمى، محمد عواد ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي، برنامج تأهيلي خاص، لرفع مستواهم البدني.

من جهة أخرى، اكتفى طارق حامد لاعب وسط الفريق بأداء تدريبات تأهيلية في الجيمانيزيوم.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع لطارق من قبل الجهاز الفني، لتجهيزه بشكل مثالي للمرحلة المقبلة.

وغاب أيمن حفني عن المران الجماعي للفرق، إذ فضل الجهاز الفني أداء اللاعب لبرنامج تأهيلي بالجمانيزيوم، وعدم خوضه التدريبات الجماعية لتجهيزه بشكل أفضل والوصول به إلى أعلى مستوى من اللياقة البدنية".

وبدأ مران الزمالك بأداء اللاعبين لفقره تأهيل خفيفة لمده 15 دقيقة تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال، بعدها عقد ميتشو المدير الفني، جلسة سريعة مع اللاعبين بمنتصف الملعب بحضور معاونيه، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها بالتدريبات.

وقسم ميتشو اللاعبين إلى مجموعتين لأداء حصة فنية عقب إنهاء فقرة التدريبات التأهيلية.

وأدت كل مجموعة تقسيمة في جزء صغير بالملعب، تم استخدام مرمى صغير خلالها.

و قاد ميتشو مجموعة بنفسه، بينما قاد الثنائي أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف مجموعة أخرى.

وأخيرا، قرر ميتشو عقد مران الزمالك الأخير استعدادا للقاء ديكاداها، مساء غد الجمعة في الخامسة مساء، قبل أن يسافر الفريق عقب المران إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء ديكاداها.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها مساء السبت المقبل، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية مقابل لا شيء.

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