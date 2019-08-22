رونالدو: ميسي يتألم لفوزي بالجوائز.. وأتطلع لتناول العشاء معه

اعترف كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، أن منافسته الفردية الشرسة مع ليونيل ميسي قائد برشلونة، قد أفادت الطرفين.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

رونالدو تحدّث إلى محطة TVl البرتغالية، عن الندية التي جمعته بأسطورة برشلونة، خصوصا أثناء تواجدهما سويا في الدوري الإسباني وقتما كان النجم البرتغالي في صفوف ريال مدريد.

وصرّح رونالدو: "ليس لدي شك أن ميسي جعلني لاعبا أفضل".

وأكمل: "أنا معجب بما حققه ميسي، وقد أعرب علنا عن أسفه لرحيلي عن الدوري الإسباني، لأنه أحب هذه التنافسية".

وأضاف: "ميسي اعترف أن فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية ضايقه بعض الشيء، وهذا طبيعي، تماما كما كنت سأشعر لو حدث ذلك مع برشلونة".

وواصل: "إنها ندية مميزة قائمة في عالم كرة القدم، وفقد مر بها مايكل جوردان في كرة السلة، وأيرتون سينا أمام بروست في الفورمولا 1، والذي يشتركون فيه جميعا هو المنافسة الصحية".

وشدد: "لدي علاقة احترافية مثالية بـ ميسي، لأننا تشاركنا نفس اللحظات طوال 15 عاما".

وأوضح أهمية الألقاب الفردية: "عندما يراني ميسي أفوز بالألقاب الفردية، فهذا يؤلمه بالتأكيد، وهذا الأمر ينطبق علي، أنا معجب بمسيرته".

وأتم مرحبا بوجبة عشاء مشتركة: "لم تجمعنا طاولة عشاء أبدا، ولكني لا أرى مانعا لفعل ذلك في المستقبل. إنه أرجنتيني، وصديقتي أرجنتينية أيضا، لذلك لا أرى أي مشكلة".

رونالدو وميسي فاز كل منهما بخمس كرات ذهبية، وخيّمت نديتهما على مواجهات الكلاسيكو الشرسة طوال عقد من الزمان.

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