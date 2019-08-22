النصر يبدأ الدفاع عن لقبه السعودي بفوز سهل على ضمك الصاعد

استهل النصر حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي، بالانتصار على ضيفه ضمك بهدفين دون رد على استاد الملك فهد الدولي.

أولى مباريات الموسم الجديد للدوري السعودي شهدت تسجيل جوليانو فيكتور، وعبد الرزاق حمد الله لهدفي العالمي.

ليحصد النصر أول 3 نقاط في المشوار، ويتعثر ضمك في أولى مبارياته بالدوري السعودي بعد الصعود.

أول أهداف المسابقة احتاجت إلى 25 دقيقة لتُسجَل، بواسطة جوليانو بعد عمل جماعي رائع شارك فيه عبد الرزاق حمد الله، وأحمد موسى.

المغربي حمد الله عاد بنفسه وأضاف هدف النصر الثاني في آخر دقيقة بالشوط الأول بضربة رأسية اعتيادية.

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