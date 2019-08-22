"لتعويض العام الذي فاتني".. رسميا – تشامبرلين يُجدد عقده مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول توقيع لاعب وسطه أليكس أوكسلاد تشامبرلين على عقد طويل الأمد مع الفريق الإنجليزي.

الإنجليزي صاحب الـ 26 عاما انتقل من أرسنال لـ ليفربول في أغسطس من عام 2017.

وشارك تشامبرلين مع ليفربول في 47 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 8.

في دوري أبطال أوروبا، الموسم قبل الماضي تعرض تشامبرلين لإصابة خطيرة في الركبة ليغيب لمدة وصلت لـ 16 شهرا.

والآن جدد عقده مع الريدز حتى 2023 وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وتحدث تشامبرلين عقب توقيعه على العقد الجديد قائلا: "أنا متحمس للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ ليفربول "أشعر أنني فُقدت لمدة عام، ولذلك من المثير للغاية التوقيع على عقد جديد مع ليفربول".

وتابع "أتمنى تعويض ما فاتني وتقديم أداءً جيدا مع الفريق في الفترة المقبلة".

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