يوفنتوس يعلن غياب ساري عن مواجهتي بارما ونابولي بسبب المرض

أصدر نادي يوفنتوس بيانا رسميا أعلن من خلاله غياب مدربه ماوريسيو ساري عن انطلاق الدوري الإيطالي بسبب المرض.

الدوري الإيطالي ينطلق يوم السبت المقبل بمواجهة بارما أمام يوفنتوس، مواجهة لن تشهد تواجد ساري.

وأشار يوفنتوس في بيانه إلى "ساري خضع لفحوصات طبية جديدة اليوم الخميس وأظهرت تحسنا في حالته".

ورغم التحسن إلا أن "المدرب لن يتواجد على دكة البدلاء في أول مباراتين في الدوري أمام بارما ونابولي حتى يتعافى بشكل كامل من الاتهاب الرئوي الذي أصابه خلال الأيام القليلة الماضية"، وفقا لبيان النادي.

جيوفاني مارتيوتشيلو مساعد ساري هو من سيقود يوفنتوس خلال مواجهتي بارما ونابولي.

قرار إبعاد ساري جاء "لضمان تعافي المدرب بالشكل الأمثل".

وتولى ساري منصب المدير الفني ليوفنتوس خلفا لمواطنه ماسيمو أليجري الذي رحل بنهاية الموسم الماضي عن تدريب السيدة العجوز.

اقرأ أيضا:

مدرب الأهلي – باتشيكو.. الدفاعي الذي رشحه جوزيه لـ الزمالك وقال لمورينيو "أنت مختل عقليا"

خبر في الجول - باتشيكو ومساعد كونتي مرشحان لتدريب الأهلي

مدرب الأهلي - ماسيمو كاريرا.. مساعد كونتي الذي يطبق أفكار جوارديولا

رسميا – تحديد موعد إقامة مباريات الزمالك على استاد القاهرة

الألعاب الإفريقية – فريدة عثمان تحصد ذهبية 50 متر فراشة