لا خوف بعد اليوم.. تقرير: ريال مدريد يسمح للاعبيه المعارين بمواجهته

لو خرجت معارا من ريال مدريد إلى أحد أندية الدوري الإسباني، فإنك ستغيب حتما عن مباراتين أثناء الموسم.. هكذا اعتدنا في السنوات الأخيرة، وهو واضع سيتغيّر.

"بند الخوف" هو الشرط الذي اعتادت ريال مدريد وضعه في عقود لاعبيها المعارين إلى أندية إسبانية أخرى، حتى لا يلعبوا أمامه في مباريات الدوري.

برنامج "خوجونيس" الذي يقدّمه جوسيب بيدريرول عبر القناة السادسة الإسبانية، كشف عن عدم منع ريال مدريد لاعبيه المعارين من مواجهته في تغيير لسياسته السابقة.

التقرير ذكر أن تلك الخطوة تسمح للثلاثي: أندري لونين، خافي سانشيز، خورخي دي فروتوس، بمواجهة فريقهم الأصلي ريال مدريد يوم السبت المقبل مع فريقهم الحالي بلد الوليد.

رغم ذلك، سيكون لونين هو الوحيد القادر على دخول قائمة المباراة، إذ لم يُسجَل الثنائي سانشيز، ودي فروتوس في سجلات رابطة الليجا حتى اللحظة.

ومع قدرة سيرخيو جونزاليس مدرب بلد الوليد على الاعتماد على لونين، فإن الحارس الذي سيحمي عرين الضيوف سيكون جوردي ماسيب على الأغلب.

وخلافا لثلاثي بلد الوليد، فـ ريال مدريد يمتلك مجموعة معارين بأندية الدوري الإسباني، هم: بورخا مايورال إلى ليفانتي، ومارتن أوديجارد إلى ريال سوسيداد، وسيرخيو ريجيلون إلى إشبيلية.

بالإضافة إلى أوسكار رودريجيز إلى ليجانيس، وتاكيفوسا كوبو إلى مايوركا.

وكان ريال مدريد قد تعنت مع رايو فايكانو في نهاية الموسم الماضي، ورفض ظهور لاعبه المعار حينها راؤول دي توماس في المباراة رغم عدم منافسته على اللقب.

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