مايوركا تتحدث اليابانية.. رسميا – كوبو يغادر ريال مدريد معارا
الخميس، 22 أغسطس 2019 - 18:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مايوركا عن التعاقد مع تاكيفوسا كوبو قادما من ريال مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة.
تاكيفوسا كوبو
النادي : مايوركا
وانتقل كوبو إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية قادما من إف سي طوكيو في صفقة انتقال حر.
✍🏻 NICE DEAL! 😊#JuntsSomMillors 🔴⚫️👹 pic.twitter.com/squUaZFROy— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) August 22, 2019
كوبو (18 عاما) خطف الأضواء في فترة الإعداد، وارتبط اسمه باللعب معارا في بلد الوليد، لكن الصفقة لم تتم، وانتقل في نهاية الأمر إلى مايوركا.
ليصير كوبو ثالث ياباني يرتدي قميص مايوركا، بعد يوشيتو أوكوبو، وآبي.
مايوركا افتتح الدوري الإسباني بفوز ثمين على ضيفه إيبار بنتيجة 2-1، في ظهوره الأول بعد عودته للقسم الأول.
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