مايوركا تتحدث اليابانية.. رسميا – كوبو يغادر ريال مدريد معارا

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 18:17

كتب : FilGoal

تاكيفوسا كوبو

أعلن نادي ريال مايوركا عن التعاقد مع تاكيفوسا كوبو قادما من ريال مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وانتقل كوبو إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية قادما من إف سي طوكيو في صفقة انتقال حر.

كوبو (18 عاما) خطف الأضواء في فترة الإعداد، وارتبط اسمه باللعب معارا في بلد الوليد، لكن الصفقة لم تتم، وانتقل في نهاية الأمر إلى مايوركا.

ليصير كوبو ثالث ياباني يرتدي قميص مايوركا، بعد يوشيتو أوكوبو، وآبي.

مايوركا افتتح الدوري الإسباني بفوز ثمين على ضيفه إيبار بنتيجة 2-1، في ظهوره الأول بعد عودته للقسم الأول.

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