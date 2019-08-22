4 مباريات دون فوز.. أندرلخت يعلن إعفاء كومباني من أدواره الفنية

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 16:17

كتب : إسلام أحمد

فينسينت كومباني

تم إعفاء البلجيكي فينسينت كومباني من أدواره الفنية مع أندرلخت بعد بداية النادي السلبية في الدوري البلجيكي، أثناء قيادته للفريق كلاعب ومدرب.

المدافع البالغ 33 عاما عاد لصفوف أندرلخت بـ 11 عاما قضاها في صفوف مانشستر سيتي، لكن البداية لم تكن موفقة على الإطلاق.

كومباني فشل في الجولات الأربعة الأولى في تحقيق أي انتصار إذ خسر مباراتين وتعادل في مثلهما لتعد البداية الأسوأ في تاريخ النادي البنفسجي محليا.

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وتم تعيين سيمون ديفيس مديرا فنيا للفريق على أن يظل كومباني قائدا لأندرلخت.

ديفيس تحدث عن بداية كومباني أثناء تقديمه قبل مباراة جينك المقرر إقامتها غدا في خامس جولات الدوري البلجيكي قائلا: "أنه يحب النادي كثيرا ويريد تقديم كل شيء للنادي، الأهم أنه سيكمل مشواره كلاعب وكقائد للتركيز في المباريات".

وتابع "سيكون هذا هام من أجل المساعدة بأن امتلك لاعب وقائد في الميدان، سوف يركز في الملعب وأركز أنا على الخيارات الفنية".

ويحتل أندرلخت المركز الـ13 بفارق 4 مقاعد عن المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري البلجيكي.

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