موهبة ريال مدريد يصل مايوركا تمهيدا لإعارته

وصل تاكيفوسا كوبو موهبة ريال مدريد الياباني إلى مايوركا تمهيدا للانضمام إلى فريق ريال مايوركا على سبيل الإعارة.

تاكيفوسا كوبو النادي : ريال مدريد مايوركا

وكشفت صحيفة ماركا تواجد كوبو بالفعل مايوركا استعدادا لإجراء الكشف الطبي قبل الانضمام الرسمي للفريق.

وأضاف التقرير أن كوبو فضل الانتقال إلى ريال مايوركا على سبيل الإعارة للعب في الدوري الإسباني بدلا من المشاركة مع فريق الشباب في ريال مدريد.

ويأتي كوبو كثالث ياباني في تاريخ ريال مايوركا بعد أوكوبو وأكيهيرو.

ويبلغ كوبو من العمر 18 عاما، وكان فريق ريال مدريد ضمه إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويطلق على كوبو لقب "ميسي اليابان" نظرا لما يتمتع به من مهارات كبيرة.

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