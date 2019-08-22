بالفيديو - طرد عمرو طارق وروني.. وهدف مارادوني من فيلا في الدوري الأمريكي

تعرض محترفنا المصري عمرو طارق لاعب نيويورك ريدبولز للطرد أثناء مواجهة دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي في مباراة شهدت ايضا طرد الإنجليزي واين روني.

عمرو طارق النادي : نيو يورك ريد بولز واين روني النادي : دي سي يونايتد الدوري الأمريكي

المواجهة التي جمعت الفريقين جاءت ضمن مواجهات "أسبوع التنافس" والتي تضم جميع المباريات بين الفرق التي تمتلك منافسات خاصة في لقاءاتها مثل الدربيات المحلية.

ويتنافس دي سي يونايتد مع نيويورك ريدبولز سنويا على لقب كأس الأطلنطي.

الإنجليزي واين روني نجم دي سي يونايتد والذي يخوض موسمه الأخير مع النادي تعرض للطرد في الدقيقة 24 من عمر اللقاء بسبب ضرب المنافس بدون كرة أثناء تأدية ركلة ركنية.

روني أُشهرت في وجهه البطاقة الحمراء الثانية له في الدوري الأمريكي بعدما تعرض للطرد الموسم الماضي وكلاهما جاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي نفس الشوط تعرض عمرو طارق مدافع نيويورك ريدبولز للطرد أيضا بعدما حصل على إنذار ثان في أقل من 10 دقائق ليخرج من أرضية الملعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

طرد عمرو طارق الأول في الدوري الأمريكي لم يؤثر على فريقه ليحققوا فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف.

فوز نيويورك أعاد الفريق للمركز الرابع برصيد 41 نقطة ليتفوق على دي سي برصيد 39 نقطة الذي تراجع للمركز الخامس.

وفي الجولة ذاتها سحق لوس أنجلوس أف سي الذي يقوده بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق ضيفه سان خوزيه أريثكويكس برباعية دون مقابل.

الأوروجوياني دييجو روسي تقدم مبكرا بعد مرور 6 دقائق وعزز القائد المكسيكي كارلوس فيلا النتيجة بتسجيله هدف الفريق الثاني في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

فيلا أضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه بهدف مارادوني بعدما راوغ أكثر من 4 مدافعين وحارس المرمى ليسجل هدفا يكلل به مجهوده طيلة الموسم.

لاعب أرسنال السابق رفع رصيده إلى 26 هدفا في الموسم الجاري ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

وعزز جوش بيريز النتيجة بهدف رابع في الشوط الثاني بالدقائق الأخيرة ليواصل لوس أنجلوس الذي يقضى موسمه الثاني في المسابقة في الصدارة برصيد 61 نقطة بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه بالقسم الغربي.